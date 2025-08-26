Bartın ve Zonguldak için fırtına uyarısı
Batı Karadeniz'in doğusundaki Bartın ile Zonguldak için fırtına uyarısında bulunuldu
Giriş: 26.08.2025 - 18:05 Güncelleme: 26.08.2025 - 18:05
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bartın ile Zonguldak'ta rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ