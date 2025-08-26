Habertürk
        Bartın ve Zonguldak için fırtına uyarısı - Güncel haberler

        Bartın ve Zonguldak için fırtına uyarısı

        Batı Karadeniz'in doğusundaki Bartın ile Zonguldak için fırtına uyarısında bulunuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2025 - 18:05 Güncelleme: 26.08.2025 - 18:05
        İki il için fırtına uyarısı
        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bartın ile Zonguldak'ta rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

        Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

