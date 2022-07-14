Baş ağrısına ne iyi gelir?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık Baş Ağrısı Neden Olur ve Nasıl Geçer? Baş Ağrısına Ne İyi Gelir?
ABONE OL

Baş ağrısı neden olur ve nasıl geçer? Baş ağrısına ne iyi gelir?

Durduk yerde başımız ağrıyabilir ya da bu durumu bir başka faktör tetikleyebilir. Baş ağrıları çok hafif olabileceği gibi bazen de durdurulamaz bir şiddette oluşur. Peki, böyle durumlarda ne yapmalıyız? Baş ağrısını yaşamayan yoktur. Eğer kronik bir rahatsızlığınız yoksa baş ağrısını geçirebilirsiniz.

Baş Ağrısı Neden Olur ve Nasıl Geçer? Baş Ağrısına Ne İyi Gelir?
Baş ağrısına ne iyi gelir?
0:00 / 0:00

Bazen baş ağrıları o kadar şiddetli olur ki hem baş dönmesi hem de mide bulantısına sebep olabilir. Baş ağrısı neden olur ve nasıl geçer? Bunları biliyor musunuz? Sizlere bu soruların cevaplarını vereceğiz ve baş ağrısına ne iyi gelir, anlatacağız. Hazırsanız başlıyoruz.

Baş Ağrısı Neden Olur?

Öncelikle baş ağrılarının neden oluştuğunu anlamamız gerekiyor. Bu rahatsızlık durduk yere olmaz mutlaka tetikleyici bir durum yaşanmıştır.

  • Soğuk hava
  • Saçınızı sımsıkı toplamak
  • Uykusuzluk
  • Yorgunluk
  • Bir şeye çok fazla takılmak, aşırı düşünmek
  • Stres
  • Az sıvı tüketimi
  • Migren
  • Aşırı sesli ortamlar…

Eğer bu gibi durumlara maruz kaldıysanız başınızın ağrıması muhtemeldir. Özellikle de uykusuzluk, açlık ya da stres baş ağrısını en çok tetikleyen etkenlerdir. Buna dikkat edin.

Baş Ağrısı Nasıl Geçer?

Baş ağrısına ne iyi gelir ve nasıl geçirirsiniz? Eğer çok şiddetli ve zonklayıcı bir baş ağrınız yoksa o zaman uygulayacağınız yöntemler şunlar olmalı:

  • Başınıza masaj yapın. Bu hareket emin olun başınızın ağrısını azaltacaktır.
  • Düzenli uyumanız gerekiyor. Eğer uyku düzeniniz bozuksa başınız ağrımaya devam edecektir.
  • Soğuk ya da sıcak su torbası uygulayabilirsiniz. Özellikle migrende etkili olan bu çözümü denemelisiniz.
  • Nefes egzersizleri yapın.
  • Ilık bir duş alabilirsiniz. kaslarınızı gevşetecektir ve baş ağrınızı da azaltacaktır.
  • Eğer çok gürültülü bir ortamdaysanız hemen sessiz bir yere geçin veya gürültüyü azaltın.
  • Vücudunuzu vitaminsiz bırakmayın.
  • Çok fazla stres yapmamaya çalışın.

Baş Ağrısına Evde Doğal Tedavi Yöntemleri

Eğer baş ağrınız geçmiyorsa ve uzun sürdüyse o zaman bitki çaylarını deneyebilirsiniz. Eski zamanlardan beri en çok tercih edilen yöntemlerin başında bitki çayı tüketmek gelir. Güçlü aromalara sahip oldukları için vücudunuzun direncini artırır ve böylece baş ağrınızı da azaltır. Buna ek olarak;

  • Düzgün bir yeme içme programı yapın. Gereksiz yağlı ve çok şekerli ürünleri tüketmeyin.
  • Yeterli miktarda su için. Vücudunuzu kesinlikle susuz bırakmayın.

Baş ağrınız çok şiddetli olabilir ve hemen geçmeyebilir. Peki zonklayıcı baş ağrısı nasıl geçer? Bu gibi durumlarda hemen soğuk pres uygulamalısınız. Alnınıza soğuk suya batırılmış bir bez koyun ve şiddetli ağrınızı azaltın. Bunun tam tersi sinüzit sebebiyle başınız ağrıyorsa o zaman da sıcak su koyarak aynı işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Konuyla ilgili merak edilen bir başka konu da baş ağrısı mide bulantısı yapar mı? Eğer migreniniz varsa o zaman mide bulantısı da yaşamanız mümkün. Ama kısa süreli ve çok şiddetli olmayan baş ağrıları mide bulantısına sebep olmaz.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Evde Sivilce Nasıl Geçer? En Hızlı ve 1 Günde Evde Sivilceye Doğal Tedavi Yöntemleri
SAĞLIK Evde sivilce nasıl geçer?
Bebeklerde Öksürük Neden Olur ve Nasıl Geçer? Bebeklerde Kuru ve Balgamlı Öksürüğe Ne İyi Gelir?
SAĞLIK Bebeklerde öksürük nasıl geçer?
Sivilce Neden Çıkar ve Nasıl Geçer? Sivilceye Ne İyi Gelir?
SAĞLIK Sivilceye ne iyi gelir?
Öksürüğe İyi Gelen Şeyler: Öksürüğe İyi Gelen Bitkiler, Çaylar ve Karışımlar Neler?
SAĞLIK Öksürüğe iyi gelen şeyler
Öksürük Neden Olur ve Nasıl Geçer? Balgamlı ve Kuru Öksürüğe Ne İyi Gelir?
SAĞLIK Öksürük neden olur ve nasıl geçer?
Vaka sayılarında ürküten artış! Sorumlular BA.4 ve BA.5 alt varyantları mı?
SAĞLIK Vaka sayılarında ürküten artış!
Çalışma ortaya koydu! Covid-19 iş performansını ciddi şekilde etkiliyor
SAĞLIK Çalışma ortaya koydu! Covid atlatanları etkiliyor
DSÖ: Dünyada 1000'in üzerinde gizemli hepatit vakası var
SAĞLIK İşte dünyadaki gizemli hepatit vakası sayısı
Dikkat! Havuz suları çocuklarda ishale neden oluyor
SAĞLIK Dikkat! Havuz suları çocuklarda ishale neden oluyor
Burun Akıntısı Neden Olur ve Nasıl Geçer? Burun Akıntısına Ne iyi Gelir?
SAĞLIK Burun akıntısına ne iyi gelir?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.