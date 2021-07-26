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Baş Belası 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baş Belası 6. son bölüm

Baş Belası dizisinin 6. son bölümü ATV ekranlarında yayınlandı. Başrollerini İrem Helvacıoğlu ile Seçkin Özdemir'in üstlendiği Baş Belası dizisinin yeni bölümünde neler olacak merak ediliyor. Peki Baş Belası 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baş Belası 6. son bölüm...

Baş Belası 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baş Belası 6. son bölüm

Baş Belası dizisinin son bölümünde; Başkomiser Şahin, hakkında açılan soruşturma sonuçlanana kadar cinayet bürodan uzak kalacağını açıklar. Baş Belası 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baş Belası 6. son bölüm...

BAŞ BELASI 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Baş Belası dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

BAŞ BELASI 6. SON BÖLÜM ÖZETİ

Şahin'in emniyetten uzak olacağı bu dönemde 'Şebeke'nin peşine düşeceğinden emin olan Mehmet Amir, bu endişesini İpek'le paylaşır. Uyarılara aldırmayan Şahin ise 'Şebeke'yi ortaya çıkarmak için bir plan yapar ve bu planını uygulamaya koyar.

Diğer tarafta sakin bir mahallede art arda işlenen cinayetler ekibin kabusu haline gelir. Şahin'in yokluğunda ekibin zorlandığını gören İpek, sorgu ve gözlem yeteneklerini sonuna kadar kullanır.

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