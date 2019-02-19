19 Şubat’ta Başak burcunda Dolunay yaşanıyor. Burcun 0 derecesinde olduğu için oldukça değişik etkileri olacak. Yenilenme, başlangıç, iradenin farklı yönde kullanılması için imkânlar tanıyor. Başak burcu topraktaki tohumun koruyucusudur. Yüksek arınma, temizleme ve şifalandırma enerjisi taşımaktadır. Bu Dolunay’da yüksek zekâ, ruh beden dengesini koruyan farkındalık açığa çıkıyor.

Güneş, Balık burcuna ilerledi. Burcun sembolü yin-yang felsefesine dayanır. Denge ve uyumu temsil eder. Dinginlik, huzur, barış, refah, konfor vadetmektedir. Burcun motivasyon kaynağı hayatla uyumlu olmaktır. Nazik, duygusal, esnektirler; rekabetten hoşlanmazlar. Kolay uyum sağlarlar ancak çok kırılgandırlar. Hayata çok özenli yaklaşırlar ve aynı özeni beklerler. Burcun gölge kullanımında; aşırı kırılganlık ve hassaslık, duygusal çalkantılar, iletişim kurmaktan kaçınma, ilgiyi hep karşı taraftan bekleme söz konusu olur. Zihin ve beden dengesi bozulur. Kurban rolünü üstlenerek, kendilerini tüketen alışkanlık ve ilişkilere girerler.

HASSASİYETLERİMİZLE YÜZLEŞİYORUZ

Güneş’in Balık, Ay’ın Başakta olduğu bu Dolunay’da, hassasiyetlerimizle yüzleşip kurban rollerimizin farkına varıyoruz. Uyum sağladığımız özümüze aykırı tutumlarımız gün yüzüne çıkıyor. Kalıcı yenilenme, becerileri açığa çıkarma gücüne sahibiz. Farkındalığımızı bu yönde kullanmalıyız.

Ülkemiz haritasında yönettiği alan itibari ile ülkenin inanç ve ideallerine dayalı hedeflere vurgu var. Düşünce üretmeyen, hayatı sığlaştıran, dogmatik tutumlarını sürdüren insanların hassasiyetleri hafta boyunca giderek artıyor. Bu gurupta aşırı kırılganlık, artan yönsüzlük ve inanç tazeleme ihtiyaçları belirginleşiyor.