Başak Gümülcinelioğlu: Hayat sabır ve tamah meselesi

* 'Sipahi' alışık olduğumuz dizilerden farklı bir hikâye anlatıyor. Sizi bu projeye çeken ne oldu? Her projemde bir öncekinden farklı bir karakter canlandırmak, her proje için kendi sınırlarımı zorlamak benim en çok özen gösterdiğim konu. Okuduğum işleri de kendi kariyer yolculuğumun içinde adım adım değerlendiriyorum. Yani hem beni bir oyuncu olarak besleyen, hem heyecan duygumu canlı tutan, hem de yetilerimi geliştiren roller tabii ki çok cazip geliyor. Mesela bildiğim yabancı dilleri kullanabiliyor olmak, silah kullanmayı ve dövüşmeyi öğrenmek ‘Sipahi’yi bana çok çekici kıldı.

“HAYAT SABIR VE TAMAH MESELESİ”

* Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nden mezun oldunuz... Ancak gönlünüz hep oyunculuktan yana olmuş, ailenizin kariyerinizin ilk zamanlarından bugüne size verdiği destekten bahsedebilir misiniz?



Valla ilk başta çok kolay olmadı. Çünkü ben mimarken de çok çalışkandım ve dereceyle mezun olmuş, mastera başlamıştım. Ailem her zaman bana çok destek oldu ama oyunculuk özellikle babam için ilk başta ikna olunması zor bir karardı ama ben inat ettim ve ikna ettim. Oyuncu olacaktım, girdim sınavlara, okulları kazandım, bursla okudum. Döndüm. Sonrasında tiyatro ve tiyatro çevirisi yaptığım ancak pek geçinemediğim 2,5-3 yılım oldu. O süreçte çok üzüldüler ama hayat sabır ve tamah meselesi. Zannediliyor ki bir dizide oynuyor bir anda oluyor her şey. 10 yıldır koca bir aile tarafından gösterilen çok büyük bir destek, sabır ve emek var bugünümde… Ben biliyordum, çok içten istediğimi, çok çabaladığımı ve benim rızkımın bir yerlerde olduğunu biliyordum. Ama bu anne baba olduğunuzda tabii ki zor, evladınız için kaygılanıyorsunuz ve bu çok normal. Pes etmeyince, başarılı olmaya başlayınca ve tanıdıkları Başak’ın ruhunun da bir meslekle değişmediğini görünce bu fikre alışmayı bırakın, en büyük iyi kileri haline geldi. Şimdi her anımda, her konserim, sahnem, dizimde sevgi, ilgi ve tam destekle ancak kaygısızca yanımdalar. Çok şükür. (Gülüyor)

Gerçekleşecek en büyük hayalimi daha kuramıyorumdur muhtemelen… Çünkü 5 yıl önce de bu Başak’ı hayal edemezdim. O yüzden ben hep “Hayallerimin ötesinde olması için neler mümkün?” derim… Öyle de olsun.