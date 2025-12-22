"Başak ile Fatih'in evliliği gerçek değil"
SHOW TV'nin,reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı. Tanıtımın finaline ise sünnet düğününe gelen Murat'ın "Başak ile Fatih'in evliliği gerçek değil" açıklaması damga vuruyor
SHOW TV’nin, yapımını; Gold Film’in, yapımcılığını; Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Doğukan Güngör, Seray Kaya ve Erkan Avcı’nın paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı.
Yayınlanan tanıtımda Başak ve Fatih'in evliliğine Salkım'ın karışması dikkat çekerken Kıvılcım'ın Çimen'e yaptığı uyarı öne çıkıyor.
Nilay'ın, Çimen'in ilk evliliğini Salkım'a anlatması Kıvılcım ve Salkım'ı sünnet düğününde karşı karşıya getiriyor. Elif'in Asil'e olan duygularını anlatması üzerine Salkım'ın, Nursema hakkında söyledikleri ekrana gelirken Fatih'in "Babasının intikamını almak için içimize sızmış" sözleri merak uyandırıyor.
Tanıtımın finaline ise sünnet düğününe gelen Murat'ın "Başak ile Fatih'in evliliği gerçek değil" açıklaması damga vuruyor.
Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini; Özgür Sevimli’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle cuma akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!