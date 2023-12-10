Başakşehir: 1 - Hatayspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'de Başakşehir, sahasında ağırladığı Hatayspor'u 1-0 mağlup etti
Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir, sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Karşılaşmada Başakşehir'in golü 12. dakikada Mehdi Abeid'den geldi. Hatayspor'da Renat Dadashov, 90+8'de penaltıda kaleci Volkan Babacan'ı geçemedi.
Başakşehir'de penaltıya sebebiyet veren Jerome Opoku, 90+6'da kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Başakşehir, ligde 15 puana yükseldi. Hatayspor, 18 puanda kaldı.
Başakşehir, gelecek hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak. Hatayspor, Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.