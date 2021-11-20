Başakşehir, Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor'u konuk etti. Maça hızlı başlayan turuncu-lacivertliler 17. dakikada Fredrik Gulbrandsen'in golüyle 1-0 öne geçti. Dakikalar 24'ü gösterdiğinde sahneye bu kez Mahmut Tekdemir çıktı ve fark 2'ye geldi.

Sivasspor 59. dakikada penaltı kazandı ve Pedro Henrique'nin golüyle fark 1'e indi.

Kalan dakikalarda gol olmayınca 3 puana uzanan taraf Başakşehir oldu. Turuncu-lacivertliler üst üste beşinci galibiyetini aldı ve puanını da 21'e yükseltti. Sivasspor ise 13 puanda kaldı.