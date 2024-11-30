Başakşehir: 4 - Göztepe: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir, evinde Göztepe'yi 4-1 mağlup ederek, ligde 6, toplamda ise 10 maç sonra galip geldi. Krzysztof Piatek (2), Davinson ve Deniz Türüç'ün golleriyle kazanan Başakşehir, puanını 19'a yükseltti. Göztepe ise haftayı 21 puanla tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir ile Göztepe karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 4-1'lik skorla Başakşehir oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 8'de Davinson, 37'de Deniz Türüç, 10 ve 43. dakikalarda Krzysztof Piatek attı. Konuk ekibin tek golünü ise 61. dakikada Lucas Lima (kk) kaydetti.
Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 19'a yükseltirken, Göztepe ise 21 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Başakşehir, evinde Hatayspor'u ağırlayacak. Göztepe, sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek.