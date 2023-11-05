Başakşehir-Ankaragücü: 3-3 (MAÇ SONUCU) Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir ile Ankaragücü arasında oynanan karşılaşma nefesleri kesti. 6 golün atıldığı mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı. Başakşehir'in gollerini Piatek (2) ve Joao Figueiredo atarken, üç kez öne geçmesine rağmen bir puana razı olan Başkent ekibinin golleri ise Ali Sowe, Pedro Moreira ve Tolga Ciğerci'den geldi.

Habertürk Giriş: 05.11.2023 - 17:56 Güncelleme: 05.11.2023 - 17:56 facebook

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