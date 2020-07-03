Başakşehir, Antalyaspor maçına hazır

Isınma hareketleriyle başlayan idman; 5´e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Turuncu-lacivertliler, yarın saat 21.00´de oynanacak karşılaşma için bugün akşam saatlerinde Antalya´ya hareket edecek.
24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
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