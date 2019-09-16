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Başakşehir "Buruk" başladı

Sezona teknik direktör Okan Buruk yönetiminde giren turuncu-lacivertliler, istediği başlangıcı yapamadı. Medipol Başakşehir, oynadığı 6 resmi maçta 1 galibiyet alabildi

Başakşehir

Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, sezona istediği başlangıcı yapamadı.

"Yeni vizyon, aynı hedef" sloganıyla sezona giren turuncu-lacivertliler, oynadığı 6 resmi maçta sadece 1 galibiyet aldı.

Uzun yıllar görev yapan Abdullah Avcı'nın ayrılışının ardından takımı Okan Buruk'a teslim eden Medipol Başakşehir, son 4 yılın en kötü sezon başlangıcına imza attı.

Geçen sezonu 2. sırada tamamladığı için sezona UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleriyle başlayan Medipol Başakşehir, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla eşleşti.

Rakibine her iki maçta da kaybederek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek zorunda kalan turuncu-lacivertliler, lige de iyi başlayamadı.

Ligde ilk iki maçında puanla tanışamayan Medipol Başakşehir, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 3-0, seyircisi önünde de Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu.

İlk puanlarını deplasmanda Gençlerbirliği karşısında elde eden turuncu-lacivertliler, rakibini 2-1 yendi. Medipol Başakşehir, son olarak sahasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalarak 4. hafta sonunda 14. sırada yer aldı.

TEK GALİBİYET SON DAKİKADA

Medipol Başakşehir, bu sezon tek galibiyetini son dakikalarda attığı golle elde edebildi.

Ligin 3. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan İstanbul temsilcisi, rakibi karşısında soyunma odasına 1-0 mağlup girdi.

Karşılaşmanın son bölümünde önce 83. dakikada Demba Ba'nın penaltı golüyle eşitliği sağlayan turuncu-lacivertliler, Edin Visca'nın 90. dakikadaki sayısıyla 3 puanla tanışabildi.

SON 4 SEZONUN EN KÖTÜ BAŞLANGICI

Medipol Başakşehir, son 4 sezonun en kötü başlangıcına imza attı.

Turuncu-lacivertliler, oynadığı 6 maçta 4 mağlubiyet ve birer beraberlikle yenilgi yaşadı.

Geçtiğimiz sezona UEFA Avrupa Ligi elemesiyle giren İstanbul ekibi, İngiltere'nin Burnley ekibiyle evinde 0-0 berabere kaldı ve deplasmanda 1-0 yenilerek elendi.

Lige ise iyi bir başlangıç yapan Medipol Başakşehir, ilk 4 maçından 3 galibiyet çıkarmıştı.

2017-2018'de sezona yine UEFA Şampiyonlar Ligi elemesiyle giren Medipol Başakşehir, 3. eleme turunda Belçika'nın Club Brugge ekibini deplasmanda 3-3, içerde ise 2-0'lık skorlarla eleyen İstanbul temsilcisi, play-off turunda İspanya'nın önemli kulüplerinden Sevilla ile eşleşmişti. Medipol Başakşehir, sahasında 2-1 yenildiği rakibiyle deplasmanda 2-2 berabere kalarak elendi.

Turuncu-lacivertliler, ligde ise oynadığı ilk 4 maçta yine 3 galibiyete ulaşmıştı.

Medipol Başakşehir, 2016-2017 sezonunda ise Avrupa'da galibiyet alamazken, ligde oldukça iyi bir başlangıca imza atmıştı.

UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu'nda Hırvatistan'ın Rijeka takımını 0-0 ve 2-2'lik beraberlik sonucunda deplasman golü avantajıyla eleyen turuncu-lacivertliler, play-off'ta Ukrayna'nın güçlü ekibi Shakhtar Donetsk ile eşleşmişti. İstanbul temsilcisi, rakibine seyircisi önünde 2-1, deplasmanda 2-0 yenilerek Avrupa'ya veda etmişti. Medipol Başakşehir, söz konusu sezonda ligde oynadığı ilk 4 maçta ise puan kaybetmemişti.

Turuncu-lacivertliler, bu sezondan daha kötü başlangıcı ise 4 sezon önce 2015-2016'da yaşamıştı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda'nın AZ Alkmaar ekibine iki maçta da yenilerek elenen Medipol Başakşehir, ligde de ilk 4 maçta 3 mağlubiyet almıştı. İstanbul ekibi, ilk 6 maçının 5'ini yenik durumda kapatmış ve en kötü başlangıcına imza atmıştı.

PUANLARI VISCA'NIN GOLLERİ GETİRDİ

Sezona gol yollarında da etkisiz bir başlangıç yapan Medipol Başakşehir'de, Bosna Hersekli kanat oyuncusu Edin Visca'nın golleri puan getirdi.

29 yaşındaki futbolcunun golleri, oynadığı ilk 3 resmi maçta rakip fileleri havalandıramayan turuncu-lacivertlilere hayat verdi.

Avrupa'da gol sevinci yaşayamayan İstanbul temsilcisi, 6 resmi maçta 4 kez rakip ağları sarstı.

Bu gollerin 2'sine adını yazdıran Visca, takımının hanesine 3 puan yazdırdı.

Edin Visca, deplasmanda Gençlerbirliği ile 1-1 berabere devam eden karşılaşmadaki galibiyet golüne ve 1-1 sona eren Demir Grup Sivasspor mücadelesindeki gole imza atmayı başardı.

Turuncu-lacivertliler adına diğer golleri penaltıdan Demba Ba ve Enzo Crivelli kaydetti.

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