Oğuzhan Genç ogenc@haberturk.com

Süper Lig'i şampiyon tamamlanan Başakşehir, iki transferi bitirmeye hazırlanıyor. Habertürk'ten Oğuzhan Genç'in haberine göre; turuncu-lacivertliler, Lazio forması giyen stoper Bastos ile her konuda anlaşmaya vardı. İstanbul temsilcisi, İtalyan ekibi ile son detayları görüşürken resmi imzaların 2 gün içerisinde atılması bekleniyor.

FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNDEYDİ

Angolalı stoper, Lazio ile Vedat Muriç için transfer görüşmeleri yapan Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. Sarı-lacivertliler, bonservis bedelinin yanı sıra Bastos'u da takas olarak İtalyan ekibinden isterken 29 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye gitmeyi reddettiği ifade edildi.

Bastos'un takımıyla 2021 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

SOL BEK GELİYOR

Başakşehir, sol bek için ise Inter'den Dalbert Henrique'yi bitirmeye çok yaklaştı. Takımıyla 2023 yılına dek sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcunun kiralık olarak turuncu-lacivertli formayı giymesi bekleniyor.

Brezilyalı sol bek, 2017'de Nice'ten 21 milyon Euro'ya Inter'e transfer olmuştu. Dalbert Henrique, geçtiğimiz sezon Fiorentina'da kiralık olarak forma giymişti.