Edinilen bilgilere göre olay Şahintepe Mahallesi eski İstanbul Caddesi'nde aşırı süratli hafriyat kamyonu sürücüsü, önüne çıkan minibüse çarpmamak için direksiyonu kırdı. İHA'nın haberine göre, kontrolden çıkan kamyon, önce yol kenarındaki 4 araca, ardından da bir iş yerinin duvarına çarptı. Bu sırada iş yerinin önünde oturan Sadrettin Can isimli esnaf, yaralandı. Yaralı Can, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Hafriyat kamyonunu plakasının olmadığı, kaçak şekilde hafriyat taşıdığı iddia edildi.

Şahintepe'de dehşet anları güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde esnaflar dükkanın önünde oturarak sohbet ediyor. Bir süre sonra kontrolden çıkan hafriyat kamyonu esnafların arasında dalıyor. Bu sırada esnaflar kaçmaya çalışırken bir esnaf ise yaralanıyor.

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