        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Başakşehir'den Filistin'e destek - Rams Başakşehir Haberleri

        Başakşehir'den Filistin'e destek

        İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, İsrail'in soykırımı ve zulmüne maruz kalan Filistin'e destek verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2025 - 20:42 Güncelleme: 18.10.2025 - 20:42
        1

        Başakşehir, Galatasaray maçı için tüm stada Türk ve Filistin bayrakları dağıttı. Kulüp, kale arkasına enkazlar arasında sırtında Filistin bayrağı yer alan bir çocuk görseline yer verirken, "Bir sabah gelecek kardan aydınlık" ifadelerini kullandı. İngilizce bir pankartta ise "Birleşmiş sesler sessizliği sarsabilir, insanlığa karşı suçları durdurabilir." yazıldı.

        2

        Stat hoparlörlerinden Filistin ile ilgili marşlar çalınırken, futbolcular ısınmaya önünde "Özgür Filistin" yazılı tişörtlerle çıktı.

        3

        RAMS Başakşehir takımı, seremoni öncesinde de "Bir sabah gelecek kardan aydınlık" yazılı pankart taşıdı. Hakemler ve futbolcuların sahaya çıkışı sırasında Abdurrahim Karakoç'a ait olan ve Filistin'e atfedilen "Aydınlık" şiiri seslendirildi.

        4

        Turuncu-lacivertli taraftarlar, tribünde "Özgür Filistin" yazılı pankart açarken Galatasaray taraftarları, "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" diye slogan attı.

