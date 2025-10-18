Başakşehir'den Filistin'e destek

Başakşehir, Galatasaray maçı için tüm stada Türk ve Filistin bayrakları dağıttı. Kulüp, kale arkasına enkazlar arasında sırtında Filistin bayrağı yer alan bir çocuk görseline yer verirken, "Bir sabah gelecek kardan aydınlık" ifadelerini kullandı. İngilizce bir pankartta ise "Birleşmiş sesler sessizliği sarsabilir, insanlığa karşı suçları durdurabilir." yazıldı.