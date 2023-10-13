Başakşehir FK, 4 genç futbolcusuyla sözleşme imzaladı
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir FK, 4 genç futbolcusuyla sözleşme imzaladı.
Giriş: 13.10.2023 - 21:39 Güncelleme: 13.10.2023 - 21:39
Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-lacivertli kulübün akademisinden yetişen Onur İnan, Burak Sefa Kavraz ve Hamza Güreler ile profesyonel sözleşme; Efe Arda Koyuncu ile 3 yıllık yeni anlaşma imzalandı. Genç oyuncuların imza töreninde Başkan Göksel Gümüşdağ hazır bulundu.
EFE ARDA İLE 3 YILLIK YENİ SÖZLEŞME
Başakşehir FK'da 18 yaşındaki stoper Efe Arda Koyuncu ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandı.