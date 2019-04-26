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Başakşehir'in konuğu Göztepe

Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 1'den yayınlanacak. İşte son gelişmeler...

Başakşehir

Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, 30. hafta maçında sahasında Göztepe ile karşılaşacak. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmanın hakemi ise Suat Arslanboğa.

Ligde geride kalan 29 haftada 62 puan toplayan turuncu-lacivertli ekip, en yakın takipçisi Galatasaray'ın 3 puan önünde zirvede yer alıyor. Medipol Başakşehir son 4 maçında 3 kez puan kaybetti. Bu süreçte 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan turuncu-lacivertli ekip son 4 haftada 7 puan kaybı yaşadı.

Son 8 maçında 7 yenilgi ve 1 beraberlik alan Göztepe ise 27 puanla 17. sırada bulunuyor.

EPUREANU VE ARDA TURAN YOK 

Medipol Başakşehir'de Moldovalı savunma oyuncusu Alexandru Epureanu sol dizinden ameliyat edilirken, Arda Turan'ın sağ ayak yan bağında kısmi yırtık tespit edildi. Abdullah Avcı'nın Epurenau'nun yokluğunda son 4 maçta savunmanın göbeğinde yer alan Joseph Attamah'ın yerine bu mücadelede Serdar Taşçı'ya forma vermesi bekleniyor.

LİDER SON 4 HAFTADA 7 PUAN KAYBETTİ

Ligde zirvede yer alan Başakşehir, son 4 haftada kaybettiği 7 puanla zirve yarışında yara aldı. Ligde 25. hafta sonunda takipçisi Galatasaray ile arasında 8 puan fark olan Başakşehir, sonrasında oynadığı 4 karşılaşmada 2 beraberlik, 1 yenilgi ve 1 galibiyet aldı. Bu süreçte Beşiktaş'a yenilen, Kayserispor ve Çaykur Rizespor ile de beraber kalan Başakşehir sadece Konyaspor'u mağlup edebildi.

GÖZTEPE GALİBİYETE HASRET

Süper Lig’de 29. hafta itibariyle 17. sırada ligde kalmak için mücadele eden İzmir temsilcisi, 8 maçtır galibiyet yaşayamıyor. Son olarak 21. haftada oynadıkları Alanyaspor maçından 3-2’lik skorla galip ayrılan Göztepe, sonrasında oynadığı 8 müsabakada 2 beraberlik 6 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, Başakşehir mücadelesinde de 8 maçlık bu seriye noktayı koymanın peşinde.

MUHTEMEL 11'LER

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert- Caiçara, Mahmut, Attamah, Clichy, İrfan, Emre, Visca, Mossoro (Adebayor),Arda, Robinho

SAKAT: Alexandru Epureanu, Arda Turan

CEZALI: Yok

GÖZTEPE: Beto-Tayfur, Titi, Reis, Berkan, Poko, Borges, Castro, Halil, Serdar, Jerome

SAKAT: Kadu, Agbenyenu, Gassama, Yasin, Atakan, Hakan, Ghilas*

CEZALI: Yok

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