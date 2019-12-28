Kasımpaşa, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor.

Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, ilk yarının son haftasına 15 puan ve averajla 14. sırada girdi. Geçen hafta deplasmanda Kayserispor'u yenerek 2 maç sonra kazanan Başakşehir ise, son 14 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı. Turuncu-lacivertliler, haftaya 30 puanla ikinci sırada girdi.

BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA

STAT: Fatih Terim Stadı

HAKEM: Atilla Karaoğlan

SAAT: 17.30

YAYIN: beIN Sports 1

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mehmet Topal, Visca, Demba Ba, Elia, Crivelli

KASIMPAŞA: Fatih, Popov, Fernandes, Ben Youssef, Hafez, Aytaç, Veysel Sarı, Thiam, Hajradinovic, Quaresma, Koita

Kasımpaşa'da sakatlıkları süren David Pavelka, Ramazan Köse ve Yusuf Erdoğan ile sarı kart cezalısı Abdul Rahman Khalili, Medipol Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Medipol Başakşehir'de ise sakatlıkları süren Martin Skrtel ve Arda Turan'ın, bu mücadelede de forma giymesi beklenmiyor.