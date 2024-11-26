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        Haberler Bilgi Spor Başakşehir - Petrocub maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Başakşehir maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi?

        Başakşehir - Petrocub maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

        Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 4'üncü haftasında Moldova ekibi Petrocub'u ağırlıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele öncesinde, Başakşehir - Petrocub maçının tarihi ve saati futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Turuncu-lacivertliler Petrocub karşısında galip gelip Konferans Ligi'nde üst sıralara tırmanma hedefinde. Peki, Başakşehir - Petrocub maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 20:13 Güncelleme: 26.11.2024 - 23:35
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        Başakşehir - Petrocub maçı için geri sayım başladı. Temsilcimiz Başakşehir Petrocub karşısında galip gelip Avrupa'da kötü gidişe dur demek istiyor. Başakşehir'in Konferans Ligi'nde 3 maçta 1 beraberlik 2 mağlubiyeti bulunurken, rakibi Petrocub'ın ise 3 mağlubiyeti bulunuyor. Peki, Başakşehir - Petrocub maçı ne zaman, saat kaçta? Konferans Ligi Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? İşte detaylar...

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        BAŞAKŞEHİR - PETROCUB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        UEFA Konferans Ligi 4. hafta maçında Başakşehir, Moldova'nın Petrocub ekibini konuk edecek. Mücadele 27 Kasım Çarşamba günü saat 18.30'da başlayacak.

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        BAŞAKŞEHİR - PETROCUB MAÇI HANGİ KANALDA?

        Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı şifresiz olarak yayınlanacak.

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        KUPA 3'TE 12. RANDEVU

        Başakşehir, UEFA Konferans Lig'inde grup formatında ilk kez mücadele ettiği 2022-2023 sezonunda 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak topladığı 13 puanla grubu ilk sırada tamamlamış ve son 16 turuna kalmaya hak kazanmıştı. Avrupa kupalarında elde ettiği en iyi derece olan son 16 turunda turnuvaya veda eden Başakşehir, bu sezon ilk kez düzenlenmeye başlanılan lig formatında ise 2 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Turuncu-lacivertliler, Konferans Ligi'nde toplamda oynadığı 11 maçta 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. İstanbul ekibi, Petrocub maçıyla birlikte Konferans Ligi'nde 12. randevusuna çıkacak.

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        PETROCUB LİGDE 3. SIRADA

        Petrocub, bu sezon Avrupa kupalarına UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turundan başladı. Moldova ekibi, bu turda Ordabays'ı 0-0 ve 1-0'lık skorlar sonucu eleyerek, 2. turda ise APOEL Nikosia'ya 1-0 ve 1-1'lik sonuçların ardından elendi. Yoluna Avrupa Ligi 3. turdan devam eden Petrocub, The New Saints'i 1-0 ve 0-0'lık sonuçların ardından bir üst tura çıkarak, play-off turunda Ludogorets'e 4-0 ve 2-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı elde eden Moldova temsilcisi, yeni lig formatında sırasıyla Patos'a 4-1, Jagiellonia'ya 2-0 ve Rapid Wien'e 3-0 mağlup oldu ve henüz puanla tanışamadı. Petrocub, Moldova Ligi'nde ise geride kalan 14 haftada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 23 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Ligde son olarak geçtiğimiz Cumartesi günü Zimbru Chisinau'ya konuk olan Petrocub, sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

        GENC NUZA DÜDÜK ÇALACAK

        Kopenhag - Başakşehir mücadelesinde Kosova Futbol Federasyonu'ndan Genc Nuza düdük çalacak. Nuza'nın yardımcılıklarını Fatlum Berişa ve Bujar Selimaj yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Eridon Podvorica olacak. Müsabakada VAR koltuğunda Dardan Çaka, AVAR'da da Visar Kastrati oturacak.

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