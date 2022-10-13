UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Medipol Başakşehir, A Grubu dördüncü maçında Rigas Skola'yı (RFS) ağırladı. Turuncu-lacivertliler, rahat bir oyun ortaya koyduğu mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
Başakşehir'e üç puanı getiren golleri 11. dakikada Deniz Türüç ile 45 ve 72. dakikalarda Okaka kaydetti.
A Grubu'nda namağlup liderliğini sürdüren Başakşehir, puanını 10'a yükseltirken, bitime 2 maç kala adını bir üst tura yazdırdı.
Son sıradaki Letonya temsilcisi ise 2 puanda kaldı ve gruptan çıkma şansını kaybetti.
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