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Başakşehir Şehir Hastanesi ulaşım yolunu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yapacak

İstanbul Valiliği: İBB’nin "Başakşehir Şehir Hastanesi" ulaşım yollarını yapamayacağını yazılı olarak açıklaması nedeniyle, İBB’nin "Başakşehir Şehir Hastanesi" ulaşım yollarını yapamayacağını yazılı olarak açıklaması nedeniyle, bu yolların yapımına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından dün itibarıyla hızla başlanmıştır.

İstanbul Valiliği

İstanbul Valiliği sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın, Başakşehir Şehir Hastanesi ulaşım yollarını yapamayacağını yazılı açıklaması nedeniyle İBB’ninbu yolların yapımına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından dün itibarıyla hızla başlandığını belirtti. 

İBB EKONOMİK KOŞULLARI GEREKÇE GÖSTERMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı daha önce İstanbul Valiliği'ne gönderdiği resmi yazıda, "Kurumumuzun içinde bulunduğu koşullar ve 2020 bütçemiz dikkate alındığında söz konusu talebin tarafımızca yerine getirilmesi mümkün görülmemektedir" denmişti...

 

 

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