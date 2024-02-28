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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Rotasyonlu bir kadroyla çıktık - Futbol Haberleri

        Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Rotasyonlu bir kadroyla çıktık

        RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı düşünerek bir kadro çıkardıklarını belirterek, zorunlu rotasyon yaptıklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 20:39 Güncelleme: 28.02.2024 - 20:39
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        "Rotasyonlu bir kadroyla çıktık"
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        Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Trabzonspor ile deplasmanda karşılaştığı maçta 1-0 mağlup olan RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Rotasyonlu bir kadroyla çıktık" dedi.

        Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan RAMS Başakşehir'de Teknik Direktör Çağdaş Atan, hem ligi hem de kupayı düşünerek hareket ettiklerini belirterek, "Hem ligi hem de kupayı düşünerek bir kadro çıkardık. Oyunu 60-70 dakikaya taşmak istiyorduk. Ters ayakta kalmamız topu rakibe vermemize neden oldu. Çok oyun kuramadan oyunu kabul etmiş gibi gözüktük. İkinci yarı durgunlaşan ve istediğimiz seviyeye gelen oyunda beklemediğimiz bir gol yedik. Ligi de düşünerek hareket ettik. Zorunlu rotasyonlar yaptık. Trabzonspor'a başarılar" ifadelerini kullandı.

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