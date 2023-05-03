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Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak

Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak
AA

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Bu karşılaşmanın rövanşı 23, 24 veya 25 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Eşleşmede rakibine üstünlük sağlayan ekip, finalde Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesine çıkacak.

Turuncu-lacivertli takım çeyrek finalde Galatasaray'ı, MKE Ankaragücü ise Trabzonspor'u eleyerek adını son 4 takım arasına yazdırdı.

OKAKA GERİ DÖNÜYOR

Medipol Başakşehir'de sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Stefano Okaka, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun şans vermesi halinde bu karşılaşmada forma giyebilecek.

Okaka, son olarak turuncu-lacivertli ekibin 19 Mart'ta ligde VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı karşılaşmada oynamıştı.

İstanbul ekibinde sakatlığı süren Eden Karzev ise bu karşılaşmada da takımındaki yerini alamayacak.

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