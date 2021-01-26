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Başakşehir’de Trabzonspor maçı öncesi önemli eksikler

Medipol Başakşehir’de, yarın Trabzonspor ile oynanacak TFF Süper Kupa maçında Rizespor karşılaşmasında sakatlanan İrfan Can Kahveci ile Rafael’in yanı sıra tedavilerine devam edilen Edin Visca, Giuliano, Bolingoli, Caiçara ve Chadli forma giyemeyecek

Başakşehir’de Trabzonspor maçı öncesi önemli eksikler

Süper Lig’de istediği sonuçları alamayan Başakşehir, gözünü yarın oynanacak Süper Kupa mücadelesine dikti. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Trabzonspor ile karşılaşacak olan turuncu-lacivertlilerde bu önemli müsabaka öncesi önemli eksikler var.

KİLİT İSİMLER YOK

Başakşehir’de 3 haftadır sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Visca, bordo-mavililere karşı da takımını yalnız bırakacak. Turuncu-lacivertlilerde moralleri bozan bir başka olay ise İrfan Can Kahveci’nin sakatlanması. Rizespor maçında adelesinden bir sorun yaşayan transfer döneminin gözde ismi İrfan, Trabzonspor karşılaşmasında görev alamayacak. Yine aynı müsabakanın 35. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan Rafael de yarın sahada olmayacak futbolculardan bir diğeri.

Bu isimlerin yanı sıra Giuliano, Bolingoli, Caiçara ve Chadli de sakatlık dolayısıyla Süper Kupa mücadelesinde süre alamayacak.

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