Basit bir evetten ibaret değil! İşte dünyanın en ilginç evlilik gelenekleri!
Bazı ülkelerde evlilik sadece iki kalbin birleşmesi değil, köklü inançların da sahne aldığı bir ritüel şöleni... Kimi gelin ağlayarak mutluluğa adım atıyor, kimi damat balıkla sınanıyor. Her biri, kültürlerin aşk anlayışına farklı bir pencere açıyor. Sizin için dünyanın en ilginç evlilik geleneklerini derledik...
Evlilik, dünyanın her yerinde iki insanın hayatını birleştirdiği özel bir an… Ancak bazı kültürlerde bu “evet” anı, birbirinden sıra dışı ritüellerle kutlanıyor. Ağaçla evlenmekten ağlayarak mutlu olmaya kadar uzanan bu gelenekler, insanlığın aşkı kutlama biçimlerinin ne kadar renkli olduğunu gösteriyor. İşte dünyanın en ilginç evlilik gelenekleri!
HİNDİSTAN’DA AĞAÇLA EVLENME GELENEĞİ
Hindistan’da astrolojik inançlar, evlilik kararlarında büyük rol oynuyor. “Manglik dosha” adı verilen bir gezegen hizalanması, kişinin evliliğinde uğursuzluk getireceğine inanılıyor.
Bu durumda olan kadınlar, lanetin etkisiz kalması için önce bir ağaçla sembolik bir evlilik yapıyor. Ağaç kesilince bu kötü şansın da yok olduğuna inanılıyor. Ancak modern şehirlerde bu gelenek, artık daha sembolik biçimlerde uygulanıyor.
ÇİN’DE AĞLAYARAK MUTLULUĞA ADIM ATMAK
Çin’in Tujia kabilesinde evlilik öncesi ağlamak, üzüntü değil sevincin göstergesi. Gelin, düğünden bir ay önce her gün belirli bir süre ağlamaya başlıyor.
Kız kardeşleri, annesi ve akrabaları da zamanla bu “ağlama korosuna” katılıyor. Bu gelenek, hem ailenin duygusal bağını hem de gelinin evlilikle birlikte ailesinden kopuşunu simgeliyor.
KENYA’DA KUTSAL TOPRAK TÖRENİ
Kenya’daki Maasai kabilesinde babalar, kızlarının yeni hayatına uğur getirmesi için ilginç bir ritüel yapıyor: Baba, gelinin başına kutsal kabul edilen inek dışkısını sürüyor. Bu, kızının geçmişini geride bırakıp yeni bir döneme adım atmasını simgeliyor. Batılı gözlere tuhaf gelse de Maasai halkı için bu, en saygıdeğer vedalardan biri kabul ediliyor.
FRANSA’DA DÜĞÜN YEMEĞİ
Fransa’nın bazı bölgelerinde, düğün sonrası “La Soupe” adlı oldukça sıra dışı bir gelenek uygulanıyor. Gelinin ve damadın arkadaşları, çikolata, muz, şarap ve çeşitli yiyecekleri karıştırarak bir “karışım” hazırlar. Çift, bunu sembolik olarak birlikte içer. Bu, yeni evlilerin zor zamanlarda da beraber “tadını çıkaracakları” bir hayat süreceklerine inanıştan geliyor.
GÜNEY KORE’DE DAMAT TESTİ
Güney Kore’de düğün gecesi damada yapılan bir şaka geleneği var: Damat, arkadaşları tarafından yere yatırılır ve ayak tabanına balıkla vurulur. Bu hem eğlence unsuru taşır hem de damadın karısını koruyacak kadar güçlü olup olmadığını sınamak anlamına gelir. Ritüel bitince damat, arkadaşlarına minnettarlık göstermek için içki ikram eder.
NORVEÇ’TE GELİN KEKİ
Norveç’te evlilik törenlerinin yıldızı “kransekake” adlı kule şeklindeki bademli kek. Çift, keki beraber keser; en üst halkayı elinde tutan kişinin evlilikte daha baskın karakter olacağına inanılır. Ayrıca bu kek, bereketi ve birlikteliği temsil eder.