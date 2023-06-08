Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Başkan Biden, İngiltere Başbakanı Sunak'ı Beyaz Saray'da ağırladı

ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ı Beyaz Saray'da ağırladı. Ukrayna ve Pasifik konularındaki ortak politikaları öven Başkan Biden, dünya ekonomisinin Sanayi Devrimi'nden beri en büyük dönüşümü yaşadığını söyledi.

Başkan Biden, İngiltere Başbakanı Sunak'ı Beyaz Saray'da ağırladı
AA / HABERTURK.COM

Başkanı Biden, Başbakanı Rishi Sunak ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Biden, Sunak'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki tarihi ilişkilere işaret etti.

Rusya'ya karşı mücadelesinde Ukrayna'ya verdikleri mali, askeri ve insani yardım desteğinden bahseden Biden, ABD, İngiltere ve Avustralya arasında imzalanan AUKUS anlaşmasıyla Hint Okyanusu'nu "daha güvenli" hale getirme hedeflerine değindi.

Biden, NATO müttefikleri olarak müşterek savunmanın temini için birlikte çalıştıklarını belirtti.

Ekonomik ilişkileri güçlendirme planlarını da masaya yatıracaklarını söyleyen Biden, "Küresel ekonomi, bence Sanayi Devrimi'nden bu yana meydana gelen en büyük dönüşümü yaşıyor." ifadesini kullandı. Biden yapay zeka alanındaki gelişmelere de işaret etti.

Sunak da Biden'a kendisini Beyaz Saray'da ağırladığı için teşekkür etti.

"Yarım asrı aşkın süredir ilk kez Avrupa kıtasında bir savaşla karşı karşıyayız." diyen Sunak, daha önce de olduğu gibi ABD ve İngiltere'nin savaşta galip gelmesi için Ukrayna'ya verdiği desteğe dikkati çekti.

Sunak, Biden'ın ekonomilerinin büyük bir dönüşümden geçtiği görüşüne katıldığını ifade ederek, yeni teknolojilerin sunduğu fırsat ve zorluklara işaret etti.

İngiltere Başbakanı, iki ülke arasındaki dostluğun ve ortaklıklarının gücünün değişmeyeceğinden emin olduğunu söyledi.

Ziyaretinin ana gündem maddelerinden biri ekonomi olan Sunak, İngiltere'ye yatırım çekme hedefiyle Washington'da ABD'nin önde gelen şirketlerinin üst yöneticileriyle bir araya gelmişti.

Liderler görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İngiltere, Rusya'ya destek verdiği gerekçesiyle Belarus için yeni yaptırım kararı aldı
DÜNYA İngiltere'den Belarus'a yeni yaptırımlar
Şampiyonlar Ligi konserleri ne zaman, hangi sanatçılar geliyor ve bilet fiyatları ne kadar?
DÜNYA Şampiyonlar Ligi Festivali başladı!
2 bin yıllık vazo eski Mısır'da ritüel için yapılan tuhaf karışımı ortaya çıkardı
DÜNYA Antik Mısır'da ritüel için yapılan tuhaf içecek
Yeni Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'e yaptırım yok
DÜNYA Yeni Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'e yaptırım ...
Vatikan: Sağlık operasyonunun ardından Papa'nın durumu iyi
DÜNYA Papa'nın sağlık durumu nasıl?
Tedavi gördüğü için saçları dökülen annesine kendi saçlarından peruk yaptırdı
DÜNYA Saçları dökülen annesine kendi saçlarından peruk ...
Ukrayna'da vurulan baraj havadan görüntülendi! "Yaşam belirtisi yok"
DÜNYA Ukrayna'da vurulan baraj havadan görüntülendi! "Yaşam ...
Fransa'nın Annecy kentinde bıçaklı saldırı: Çocuklar yaralandı!
DÜNYA Fransa'da bıçaklı saldırı: Çocuklar yaralandı!
NATO, tarihinin en büyük hava ikmal tatbikatına hazırlanıyor
DÜNYA NATO, tarihinin en büyük hava tatbikatına ...
20'lerinde gibi duran Singapurlu fotoğrafçının gerçek yaşı herkesi şaşırtıyor!
DÜNYA Herkes onu 20 zannediyor ama gerçek yaşı 57!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.