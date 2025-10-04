Habertürk
        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar, üç ayrı uluslararası göreve seçildi

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Kongresi'nde üç ayrı uluslararası göreve birden seçildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 14:51 Güncelleme: 04.10.2025 - 14:51
        Başkan Gülpınar'a üç ayrı uluslararası görev
        Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) üyesi olduğu Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Kongre üyeleri Konya'da bir araya geldi.

        17 ülkeden 300'ün üzerinde yerel yönetimler temsilcisinin katılımıyla gerçekleşen kongrede Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, kültürel diplomasi ve yerel yönetim alanında yürüttüğü başarılı çalışmalar dolayısıyla yeniden UCLG-MEWA Kültür Büyükelçiliği görevine getirildi.

        Aynı zamanda Gülpınar, UCLG-MEWA Eş Başkanlığı görevine de oybirliğiyle tekrar seçildi. Böylece Şanlıurfa, hem kültürel hem de yönetsel alanda bölgesel düzeyde güçlü bir şekilde temsil edilmeye devam edecek.

        Bu yıl ki kongrede ayrıca Başkan Gülpınar, dünya genelindeki yerel yönetimlerin karar alma süreçlerinde söz sahibi olan UCLG Dünya Konseyi Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

        Başkan Gülpınar yaptığı açıklamada, "Bu üç onurlu görevle birlikte hem şehrimizi hem de ülkemizi uluslararası düzeyde temsil etme fırsatı bulacağız. Şanlıurfa'nın sesini dünya sahnesine daha güçlü şekilde taşıyacağız. Memnuniyet ve gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

        UCLG-MEWA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Duman ve UCLG-MEWA Onursal Başkanı Mohamad Saadie'nin de katıldığı toplantıda alınan kararlar, Şanlıurfa'nın uluslararası düzeyde kültürel ve yönetsel görünürlüğünü artırması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

