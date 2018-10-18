Türkiye'nin turizm deyince akla gelen en önemli merkezleri arasında yer alan ve yaz aylarında nüfusu 1 milyonu geçen Muğla'nın Bodrum ilçesi için yerel seçimde CHP'den kimin belediye başkan aday adayı olacağı konuşuluyor.

BODRUM'DA KOCADON'UN YERİNE İLÇE BAŞKANI SEYMEN Mİ?

Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin haberine göre Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmasının ardından CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen’in de Bodrum Belediye Başkanlığı’na aday olacağı iddia edildi. Seymen dışında CHP ilçe yönetiminde bulunan Mehmet Kocabıyık’ın da aday olmasının beklendiği belirtiliyor.

CHP DATÇA'DA DEVAM, FETHİYE İÇİN ADAY ARIYOR

Turizm beldelerinden bir diğeri Datça'da da CHP’nin mevcut belediye Başkanı Gürsel Uçar ile devam etmeyi düşündüğü ve Uçar’ın da önümüzdeki günlerde CHP’den aday adaylığı başvurusu yapacağı kulislere yansıyan bir diğer bilgi oldu. CHP’den Fethiye Belediye Başkanı seçilen Behçet Saatçi’nin İyi Parti’ye geçmesiyle birlikte ise CHP, Fethiye’de aday arayışına girdi. İlçe Başkanı Ali Özgür Kullukçu’nun aday olabileceği gelen bilgiler arasında.

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