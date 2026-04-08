        Haberler Gündem Güncel Başkanlar yeni tünel projesini anlattı | Son dakika haberleri

        Belediye başkanları yeni tünel projesini anlattı

        Adana'nın Saimbeyli ve Feke belediye başkanları, "Kozan, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli" arasında yapılacak heyelan ıslahı ve tünel projesinin bölgeye katkı sunacağını belirtti

        Giriş: 08.04.2026 - 15:33 Güncelleme:
        Başkanlar yeni tünel projesini anlattı
        Adana'nın Kozan, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçeleri arasındaki yolda heyelan ıslahı ve tünel yapımı çalışmaları başlayacak.

        İHA'nın haberine göre, daha önce kaya düşmesi sonucu öğretmenler Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbirin, Rahime Topak ve Pınar Kılıç'ın hayatını kaybettiği bölgeye gelen Feke Belediye Başkanı Cömert Özen ve Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, burada açıklamalarda bulundu.

        Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, yıllardır beklenen büyük ulaşım yatırımının hayata geçtiğini belirterek, "Yaklaşık 28 kilometrelik hat üzerinde 4.27 milyar TL bütçeyle gerçekleştirilecek çalışma sadece bir yol projesi olmayacak. Bu proje can güvenliği demek, kışın yolda kalmamak demek, çocuklarımızın ve ailelerimizin daha güvenli ulaşımı demek. Aynı zamanda yolun kısalmasıyla bölge turizmine de katkı sağlayacak" dedi.

        REKLAM
        Cömert Özen ve Mahmut Dal
        Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal ise Kozan-Feke-Saimbeyli-Tufanbeyli hattında hayata geçirilecek heyelan ıslahı ve tünel yapım projesinin ihalesinin tamamlandığını ifade ederek, "Bu çalışma yalnızca bir yol yatırımı değildir. İlçelerimiz arasındaki ulaşımı daha güvenli hale getirecek, bölge halkımızın günlük hayatını kolaylaştıracak ve Adana'nın kuzey hattını daha güçlü bir altyapıyla geleceğe taşıyacaktır" diye konuştu.

        Öte yandan, çalışmalara kısa sürede başlanacağı da öğrenildi.

        ABD Savunma Bakanı: Trump İran'a acıdı
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Dubai'de satışları savaş vurdu
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Donnarumma'nın kağıdını nasıl aldığını anlattı!
        PFDK sevkleri açıklandı!
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Galatasaray kritik virajda!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        "Ben daha güzelim"
