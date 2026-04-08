Başkanlar yeni tünel projesini anlattı

Adana'nın Kozan, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçeleri arasındaki yolda heyelan ıslahı ve tünel yapımı çalışmaları başlayacak.

İHA'nın haberine göre, daha önce kaya düşmesi sonucu öğretmenler Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbirin, Rahime Topak ve Pınar Kılıç'ın hayatını kaybettiği bölgeye gelen Feke Belediye Başkanı Cömert Özen ve Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, burada açıklamalarda bulundu.

Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, yıllardır beklenen büyük ulaşım yatırımının hayata geçtiğini belirterek, "Yaklaşık 28 kilometrelik hat üzerinde 4.27 milyar TL bütçeyle gerçekleştirilecek çalışma sadece bir yol projesi olmayacak. Bu proje can güvenliği demek, kışın yolda kalmamak demek, çocuklarımızın ve ailelerimizin daha güvenli ulaşımı demek. Aynı zamanda yolun kısalmasıyla bölge turizmine de katkı sağlayacak" dedi.

Cömert Özen ve Mahmut Dal

Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal ise Kozan-Feke-Saimbeyli-Tufanbeyli hattında hayata geçirilecek heyelan ıslahı ve tünel yapım projesinin ihalesinin tamamlandığını ifade ederek, "Bu çalışma yalnızca bir yol yatırımı değildir. İlçelerimiz arasındaki ulaşımı daha güvenli hale getirecek, bölge halkımızın günlük hayatını kolaylaştıracak ve Adana'nın kuzey hattını daha güçlü bir altyapıyla geleceğe taşıyacaktır" diye konuştu.

Öte yandan, çalışmalara kısa sürede başlanacağı da öğrenildi.