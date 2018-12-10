Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde, akılalmaz bir şiddet olayı yaşandı. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde meydana gelen olayda, bisikletle müşterinin istediği tostları götüren İ.S.K., Mertcan Sokak'ta 3 kişi tarafından durduruldu.

BACAĞINDAN BIÇAKLADILAR

İHA'da yer alan habere göre kuryeyi durduran magandalar, bisikletin sepetinde bulunan tostları istedi. Bunun üzerine ise kurye İ.S.K., saldırganlara engel oldu. Bir süre saldırganlara direnen kurye, F.M. tarafından bacağından bıçaklandı. Olay sonrasında polis ekiplerine haber veren 19 yaşındaki kurye saldırganlardan şikâyetçi oldu. Olayla ilgili emniyet güçleri tarafından soruşturma başlatıldı.

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