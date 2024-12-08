Başkent Ankara'nın Ulus-Çankırı Caddesi'nde bulunan eğlence mekanına molotof kokteyli atıldı
Başkent Ankara'da bulunan eğlence mekânının önüne kimliği henüz bilinmeyen kişi ya da kişiler tarafından molotof kokteyli atıldı
Giriş: 08.12.2024 - 21:04 Güncelleme: 08.12.2024 - 21:26
Ankara'nın işlek caddelerinden Ulus-Çankırı Caddesi'nde bulunan eğlence mekânının önüne kimliği belirsiz kişilerce molotof kokteyli atıldı.
ETRAF BİR ANDA AYDINLANDI
Akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından molotof kokteyli ile yapılan saldırı etrafı bir anda aydınlattı. Saldırıda can ve mal kaybı yaşanmadı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Saldırının ardından trafik normal düzeyde seyrederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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