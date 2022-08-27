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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haber | Başkent'te feci kaza: 4 ölü!
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Başkent'te feci kaza: 4 ölü!

Başkent'te, çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında, park halindeki TIR'a arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada, 4 kişi hayatını kaybederken ağır yaralanan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı

Son dakika haber | Başkent'te feci kaza: 4 ölü!
Başkent'te feci kaza: 4 ölü!
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AA

Ankara'da edinilen bilgiye göre, Ankara Çevre Yolu'nun Samsun bağlantı kavşağında Fatih Ayyıldız'ın kullandığı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan ve şoförünün ismi henüz öğrenilemeyen TIR'a arkadan çarptı.

4 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

AA'da yer alan habere göre kazada, sürücü ile eşi Hatice Ayyıldız, aynı araçta bulunan Adile Aydınar ve Mehmet Aydınar olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün çocuğu Miraç Altay Ayyıldız ise ağır yaralandı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından araçta sıkışan cansız bedenler, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı Ayyıldız ise ambulansla Mamak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından TIR şoförü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kaza nedeniyle bir bölümü ulaşıma kapatılan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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