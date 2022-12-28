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Haberler Gündem Güncel Başkent'teki 'Gezi davasında' karar çıktı!
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Ankara'daki "Gezi davası"nda karar açıklandı

Ankara'daki Gezi Parkı olaylarına karıştıkları iddiasıyla yargılanan 26 sanıklı davada karar açıklandı. Mahkeme, sanıklardan Bayram Dalyan'a, "silahlı terör örgütüne üye olma", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 13 yıl 6 ay hapis cezası verdi. 22 sanık da 10 ay ile 4 yıl 11 ay arasında değişen yıllarda hapis cezasına çarptırıldı

Başkent'teki 'Gezi davasında' karar çıktı!
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AA

Ankara'daki Gezi Parkı olaylarına karıştıkları iddiasıyla yargılanan 26 sanıklı davada karar açıklandı.

AA'da yer alan habere göre, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Mehmet Tokyürek, bir önceki celsede alınan ara karar gereği tanık dinleneceğini bildirdi. Duruşmada tanık olarak dinlenen A.K, davanın sanıklarından Bayram Dalyan'ı DHKP-C terör örgütünün faaliyetlerinden tanıdığını ifade etti.

A.K, "2014 yaz aylarında lise zamanında tanıştık. Daha sonra çeşitli kitle faaliyetlerinde bulunduk, afiş asma, gazete dağıtma, pankart asma gibi. Bayram, örgüte katılımlar için öğrencilerle sohbetler yapıyordu. Tuzluçayır Mahallesi'nde gençleri örgütlüyordu. Ege Lisesi çıkışında bekler öğrencilerle konuşurdu. O dönem Bayram Dalyan molotof yapma hakkında bilgiler paylaşıyordu. 2015'te Mersin'de DHKP-C kampı vardı. Ankara'dan öğrencileri o kampa götüren kişidir. Ben de kamptaydım, kampın üçüncü günü polis operasyon düzenledi gözaltına alındım." şeklinde beyanda bulundu.

Tanık beyanına karşı söz alan sanık Dalyan, tanık A.K'yi tanıdığını, anlattıklarının doğru olmadığını savundu.

O dönem ailesiyle sorunlar yaşayan öğrencilere yardımcı olmak için görüştüğünü ileri süren Dalyan, "Büyükleri olarak kendilerine yardımcı oldum. Mersin'e akraba ziyaretine gittim. O kampa katılmadım." dedi

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanıklardan Bayram Dalyan'a, "silahlı terör örgütüne üye olma", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 13 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sanık hakkındaki "yurt dışı çıkış yasağı" adli kontrol şartının devamına hükmetti.

Mahkeme, 22 sanığı "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 10 ay ile 4 yıl 11 ay arasında değişen yıllarda hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar Batuhan Uluergüven, Can Deliduman ve Eren Tayşan ise tüm suçlardan beraat etti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'daki Gezi Parkı eylemlerine ilişkin sanıklar Akın Can, Ali Yılmaz, Batuhan Uluergüven, Bayram Dalyan, Birkan Sabaz, Can Deliduman, Can Eroğlu, Cevahir Özkan, Erdal Kozan, Eren Tayşan, Gizem Bayram Bozkurt, Gülşah Öztürk Koçak, Hakan Keskin, Hazal Kesimer, Hikmet Tanıl, Hüseyin Arlıer, İbrahim Akyol, Mahir Çağlar, Mazlum Demir, Mert Atmaca, Osman Nuri Orhan, Sonel Temel, Şahin İmğa, Tamer Morkoç, Yoldaş Aydın ve Yusuf Can Yıldırım hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği", "terör örgütü propagandası yapma", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından iddianame düzenlemişti.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 2020 yılında esasa ilişkin mütalaa açıklanmıştı.

Mütalaada, 1 sanığa "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan ceza talep edilirken, 25 sanık hakkında ise aynı suçtan beraat, diğer suçlardan mahkumiyet istenmişti.

Savcılık, 22 Nisan 2022'de mahkemeye ek mütalaa sunmuştu. Buna göre savcı, diğer 25 sanığın da "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etmişti.

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