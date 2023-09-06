Başkentte bir kişi silahla vurularak öldürüldü - Güncel haberler

Başkentte bir kişi silahla vurularak öldürüldü - Güncel haberler

Başkentte bir kişi silahla vurularak öldürüldü Ankara'nın Çankaya ilçesinde, bir kişi alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada silahla vurularak yaşamını yitirdi

Alınan bilgiye göre, Cinnah Caddesi'nde akşam saatlerinde L.İ, ortağı olduğu iddia edilen kişi tarafından otomobilde silahla vurularak öldürüldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

L.İ, olay yerinde hayatını kaybetti, polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.