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        Basketbol Süper Lig'inde 15. hafta heyecanı yarın başlıyor

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftası yarın oynanacak Bahçeşehir Koleji-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket müsabakasıyla başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 12:11 Güncelleme: 04.01.2024 - 12:11
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        Potada 15. hafta heyecanı
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yarın oynanacak Bahçeşehir Koleji-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket karşılaşması ile 15. hafta heyecanı başlayacak.

        İlk yarının son haftası olan 15. hafta müsabakalarının ardından, ilk 8 sıra içinde yer bulacak takımlar, Türkiye Kupası'nda mücadele etme hakkı kazanacak.

        TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONUNUN (TBF) AÇIKLADIĞI PROGRAMA GÖRE, İLK YARININ SON HAFTASINDA OYNANACAK MAÇLAR ŞÖYLE:

        Yarın:

        19.00 Bahçeşehir Koleji-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Ülker Spor ve Etkinlik)

        6 Ocak Cumartesi:

        13.00 Reeder Samsunspor-Beşiktaş Emlakjet (Mustafa Dağıstanlı)

        15.30 Galatasaray Ekmas-TOFAŞ (Sinan Erdem)

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        18.00 Pınar Karşıyaka-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

        20.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Fenerbahçe Beko (Gazanfer Bilge)

        7 Ocak Pazar:

        13.00 Çağdaş Bodrumspor-Aliağa Petkimspor (Menteşe)

        15.30 Darüşşafaka Lassa-Türk Telekom (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

        18.00 Bursaspor Info Yatırım-Anadolu Efes (TOFAŞ)

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