Basketbolda haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Bugün:
19.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Darüşşafaka (Gazanfer Bilge)
Yarın:
13.00 Bahçeşehir Koleji-Frutti Extra Bursaspor (Ülker Spor ve Etkinlik)
15.30 Beşiktaş Emlakjet-Türk Telekom (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
18.00 Pınar Karşıyaka-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
27 Kasım Pazar:
13.00 Ayos Konyaspor-Aliağa Petkim (Selçuklu Belediyesi)
15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Efes (Muradiye)
18.00 TOFAŞ-Gaziantep Basketbol (TOFAŞ)
20.30 Galatasaray Nef-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)
Misli.com Türkiye Basketbol Ligi
Bugün:
18.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Semt77 Yalovaspor (Kurtdereli)
Yarın:
14.00 Ankaragücü Mamak Belediyesi-Akran Gemlik Basketbol (Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu)
15.45 Finalspor-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)
17.30 Çağdaş Bodrumspor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Bodrum)
27 Kasım Pazar:
14.00 OGM Ormanspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (M. Sait Zarifoğlu)
15.45 Yılyak Samsunspor Basketbol-Depomaxx Haremspor (Mustafa Dağıstanlı)
17.30 Antalya Güneşi-Fenerbahçe Koleji DS Energy (Kepez Turgut Özal)
28 Kasım Pazartesi:
18.00 Sigortam.Net-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
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