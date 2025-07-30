Başkonsolostan valiliğe 'sahtecilik' ihbarı

Son birkaç aydır Türkiye genelinde Türkmenistan vatandaşlarının resmi müracaatlarında kullanılan belgeler ayrıca incelemeye alınıp, teyit sonrası işleme konuluyor.

Bahse konu hassasiyetin ise geçtiğimiz mayıs ayında Türkmenistan Başkonsolosu Muhammetnur Ovezov tarafından kaleme alınan bir ihbar mektubuyla başladığı ortaya çıktı. Başkonsolos Ovezov'un "bu bilgileri vermekten onur duyarım" diyerek kaleme aldığı ihbar mektubunda, İstanbul Valiliği İl Göç idaresi Müdürlüğü'ne son zamanlarda kendi vatandaşlarının konsolosluk adına düzenlenmiş sahte belgeler ile Türkiye'de oturum ve çalışma izni alma girişimlerinde artış olduğu bilgisi verildi.

KAYMAKAMLIK TASDİK BELGELERİ SAHTE

Başkonsolosluk mektubunda bu kişilerin izin başvurularında kullandığı kaymakamlık tasdik belgelerinin bile sahte üretildiğinin tespit edildiği kaydedildi. Konu üzerine başta İstanbul İl Göç İdaresi olmak üzere diğer kurumlar da uyarıldı. Ayrıca ülke genelinde inceleme başlatıldı. Buna göre Türkmenistan vatandaşlarının evrakları da teyit şartına bağlandı.

ÖNCE TEYİT ALINIYOR

Başkonsolosluk tarafından benzer sahtecilik olaylarının önüne geçmek için ortak bir veri tabanı oluşturuldu. Veriler Türk makamlarının da kullanımına açıldı. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ise bundan sonra Türkmenistan vatandaşlarının Türkiye'deki resmi başvurularında evrakların teyit edilmesini ve bu şekilde hizmet verilmesini kararlaştırdı.