Ancak ne olursa olsun, kesin olan bir şey vardır; çıkmak kesinlikle zaman alacaktır çünkü fizikçiler, ayağınızı bataklıktan saniyede bir santimetre hızla çıkarmak için gereken kuvvetin, orta büyüklükte bir arabayı kaldırmak için gereken kuvvete eşit olduğunu hesapladı.

Kaynak: Britannica