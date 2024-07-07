Batı, güney ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor!
Meteoroloji'nden yapılan hava tahminlerine göre, sıcaklıklar batı, güney ve iç kesimlerde 1 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Yapılan açıklamada bugün bazı iller için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında da bulunuldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sinop, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Kayseri’nin kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Ordu, Giresun, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Van’ın kuzey ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Sıcaklıkların da batı, güney ve iç kesimlerde 1 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde, Doğu Anadolu'nun doğusunda da 2-4 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların Ordu, Giresun, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Van’ın kuzey ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT
Rüzgârın, Marmara’nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Akdeniz’in iç kesimleri ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği de belirtildi.