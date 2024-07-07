Batı, güney ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sinop, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Kayseri’nin kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Ordu, Giresun, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Van’ın kuzey ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul Güneşli 32° Ankara Güneşli 35° İzmir Güneşli 38° Antalya Güneşli 40° Trabzon Sağanak Yağış 26° Bursa Güneşli 30° Adana Güneşli 37° Diyarbakır Güneşli 39° Gaziantep Güneşli 37° Ağrı Sağanak Yağış 28°

Sıcaklıkların da batı, güney ve iç kesimlerde 1 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde, Doğu Anadolu'nun doğusunda da 2-4 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

REKLAM ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların Ordu, Giresun, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Van’ın kuzey ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.