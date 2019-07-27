Batı Nil virüsü nedir? Batı Nil virüsü belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? soruları bugün KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan gelen, Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Genel Yoğun Bakım servisinde 'Batı Nil Virüsü' nedeniyle tedavi gören 62 yaşındaki Hilmi Elibol'un hayatını kaybetmesi sonrası soruluyor. İlk olarak İstanbul Avcılarda görülen Batı Nil virüsü ile ilgili detaylar haberimizde.

BATI NİL ATEŞİ NASIL BULAŞIR?

Batı Nil Ateşi, arbovirüs grubunda yer alan virüslerin neden olduğu ve en sık enfekte sivrisineklerle bulaşan bir hastalıktır. nsanların çoğu Batı Nil Virüsü (BNV) ile enfekte sivrisineğin ısırması ile hastalanırlar. Sivrisinekler virüsü kanıyla beslendikleri kuşlardan alarak insanlara ve diğer hayvanlara bulaştırırlar. Bulaş en çok Haziran- Eylül döneminde gerçekleşir

Çok düşük oranlarda görülmekle birlikte aşağıdaki yollarla da enfeksiyon bulaşabilmektedir:

Gebelik, doğum veya emzirme esnasında anneden bebeğine,

Kan verilmesi,

Organ nakilleri,

Laboratuvarda maruziyet.

BATI NİL VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?

Kuluçka süresi 2-14 gün, sıklıkla 2-6 gündür. Bu süre bazı tıbbi nedenlerle bağışıklık sistemleri etkilenmiş kişilerde daha uzun olabilir.

Virüsle enfekte olmuş insanların çoğunda (%70-80) hiçbir belirti görülmez.

Bazı kişilerde ateşli bir hastalık tablosu gelişir. Virüsü almış yaklaşık her 5 kişiden 1’inde ateşle beraber ishal, kusma, eklem ağrıları, baş ağrısı, vücut ağrıları veya döküntü gibi diğer belirtiler gelişebilir. Çoğu kişi bu tip Batı Nil Ateşi hastalığından tamamen kurtulur ancak yorgunluk ve halsizlik haftalar veya aylarca devam edebilir.

Az sayıda kişide şiddetli belirtiler olabilir. Virüs bulaşmış kişilerin %1’inden azında ensefalit (beyin iltihabı) veya menenjit (beyin ve omurilik zarı iltihabı) gibi ciddi bir nörolojik hastalık gelişir. Nörolojik hastalık belirtileri; baş ağrısı, yüksek ateş, ense sertliği, oryantasyon bozukluğu, koma, titremeler, nöbetler veya felçtir. Bu ağır hastalıktan kurtulmak birkaç hafta veya aylar sürebilir. Bazı nörolojik hasarlar kalıcı olabilir. BNV yüzünden nörolojik tablo meydana gelen hastaların %10’u ölür.

Kanser, diyabet, hipertansiyon ve böbrek hastalıkları gibi bazı sağlık sorunları bulunan insanlar, ciddi hastalık tablosu açısından daha büyük risk altındadırlar.

BATI NİL VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Klinik belirti ve bulgular ile kan ve omurilik sıvısı testleri gibi özel laboratuar testleriyle tanı konur. Bu testler tipik olarak viral enfeksiyona karşı bağışıklık sisteminin ürettiği antikorları tespit ederek sonuca ulaşır.

Batı Nil Ateşinin tedavisi için ilaç ve hastalıktan korunmak için aşı yoktur. Ağrı gibi bazı belirtilerin etkisini azaltmak ve ateşi düşürmek için ağrı kesici-ateş düşürücü kullanılabilir.

Hafif belirtilere sahip hastaların bir kısmı tipik olarak kendiliğinden iyileşir, bazı belirtiler ise birkaç hafta sürebilir. Daha ciddi vakaları, genellikle tıbbi bakım ve destekleyici tedaviler için hastaneye yatırmak gerekir.

YOLCULAR İÇİN RİSK

Hastalık çok geniş bir coğrafi dağılım gösterir. Virüsün Avrupa, Ortadoğu, Avustralya, Asya’nın bazı bölgeleri ve Afrika’da yayıldığı bildirilmiştir. Kuzey Amerika’da ilk kez 1999 yılında tespit edilmiştir ve o zamandan beri ABD ve Kanada’da yaygındır. Havai ve Alaska hariç ABD’de 48 eyalette virüse rastlanmıştır ve her yaz salgınlar meydana gelmektedir. BNV taşıyan sivrisineklerin bulunduğu alanlarda yaşayanlar ve bu bölgelere seyahat edenler risk altındadır. Özellikle dış ortamda çalışan veya açık hava aktivitelerine katılan insanlar, sivrisinek saldırısına daha fazla maruz kalacakları için en yüksek bulaşma riski altındadırlar.

KORUNMA

Hastalığı önlemenin en etkili yolu, sivrisinek ısırıklarını engellemektir.

Dışarı çıktığınızda böcek kovucular kullanın. DEET, picaradin, IR3535 ve bazı limon okaliptus ağacı yağı ile para-menthane-diol ürünlerinden birini içeren kovucular, uzun süreli koruma sağlar.

Sivrisineklerin pek çoğunun en aktif olduğu akşam karanlığında uzun kollu giysiler ve pantolon giyin.

Kapı ve pencerelerinize sineklik takın veya var olanları onarın, varsa klima kullanın.

Kaldığınız yerin çevresindeki sivrisineklerin sayısının azaltılmasına yardım edin; çiçeklik, oluklar, kovalar, havuz örtüleri, evcil hayvan ve kuşların su ve yemek kaplarının içinde birikmiş suları boşaltın.

SEYAHAT DÖNÜŞÜ ÖNERiLER

Eğer kendinizi hasta hissediyorsanız hemen hekiminize veya bir sağlık kuruluşuna başvurun.

Seyahatiniz hakkında hekiminize mutlaka bilgi verin.

Ateş ve ağrınız için Asetaminofen kullanın. Kanamaya meyli artırabileceğinden aspirin ve ibuprofen içeren ağrı kesicilerden uzak durun.

Daha fazla sivrisinek ısırıklarından korunarak hastalığın yayılmasını önleyin.