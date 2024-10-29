Batman'da baraja 1 milyon yavru balık

Batman'da 1 milyon yavru şabut balığı, Ilısu Baraj Gölü'ne bırakıldı.

Tarım ve Orman Batman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetiminin Geliştirilmesi Projesinin alt projesi olan 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında, Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Üretim İstasyonunda üretilmiş olan 1 milyon adet yavru şabut balığı Ilısu Baraj Gölü Hasankeyf ilçesi mevkisine bırakıldı."