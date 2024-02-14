Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Batman'da petrol ayrıştırma kuyusunda yangın

        Batman'da petrol ayrıştırma kuyusunda yangın

        Batman'da Raman Dağı'nda bulunan bir petrol ayrıştırma kuyusunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 05:40 Güncelleme: 14.02.2024 - 05:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da petrol ayrıştırma kuyusunda yangın
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Batman'da petrol ayrıştırma kuyusunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.

        Yangın, dün akşam saatlerinde Raman Dağı'nda bulunan bir petrol ayrıştırma kuyusunda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        DHA'nın haberine göre; yangın, ekiplerin yaptığı 1 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Batman
        #haberler

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Erzincan'da altın madeninde toprak kayması
        Erzincan'da altın madeninde toprak kayması
        Real Madrid kapıyı araladı
        Real Madrid kapıyı araladı
        Biden'dan Trump'a: Yorumları Amerikan karşıtı
        Biden'dan Trump'a: Yorumları Amerikan karşıtı
        Vakaya giden ambulans kaza yaptı: 5 yaralı
        Vakaya giden ambulans kaza yaptı: 5 yaralı
        Uzman çavuşu öldüren sanık: Bıçağı rastgele salladım
        Uzman çavuşu öldüren sanık: Bıçağı rastgele salladım
        Erkan Özerman hayatını kaybetti
        Erkan Özerman hayatını kaybetti
        Finlandiya’nın yeni cumhurbaşkanı Alexander Stubb
        Finlandiya’nın yeni cumhurbaşkanı Alexander Stubb
        17 yaşındaki işçinin acı ölümü!
        17 yaşındaki işçinin acı ölümü!
        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek?
        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek?
        Antalya'da sel bir can aldı!
        Antalya'da sel bir can aldı!
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"
        Beşiktaş, Al-Musrati'nin opsiyonunu kullandı
        Beşiktaş, Al-Musrati'nin opsiyonunu kullandı
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Süper Lig'de 25. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 25. haftanın panoraması
        Muammer Şahin Avrupa şampiyonu!
        Muammer Şahin Avrupa şampiyonu!
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        TCMB'den kiraları düşürmek için öneriler
        TCMB'den kiraları düşürmek için öneriler
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        'Temettü verimi yüksek olacak'