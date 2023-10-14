Batman'da, 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı; 8 yaralı

BATMAN'ınGercüş ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Gercüş ilçesi Yolağzı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 47 ACR 943 ile 07 FUA 77 plakalı otomobiller, kafa kafaya çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Gercüş Devlet Hastanesi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.