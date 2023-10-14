Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da, 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı; 8 yaralı

        BATMAN'ınGercüş ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 15:27 Güncelleme: 14.10.2023 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da, 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı; 8 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BATMAN'ınGercüş ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

        Kaza, öğleden sonra Gercüş ilçesi Yolağzı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 47 ACR 943 ile 07 FUA 77 plakalı otomobiller, kafa kafaya çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Gercüş Devlet Hastanesi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hamas'ın liderlerinden Halid Meşal Habertürk'te
        Hamas'ın liderlerinden Halid Meşal Habertürk'te
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        "G.Saray'ı engellemeye çalışıyorlar!"
        "G.Saray'ı engellemeye çalışıyorlar!"
        Prof. Dr. Sevil Atasoy yanıtladı! Dolunayda suç artar mı?
        Prof. Dr. Sevil Atasoy yanıtladı! Dolunayda suç artar mı?
        Tarihi mezar taşlarından okundu
        Tarihi mezar taşlarından okundu
        Bacanak kavgasında 8 kurşun!
        Bacanak kavgasında 8 kurşun!
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Okulu bastı öğretmenlere saldırdı!
        Okulu bastı öğretmenlere saldırdı!
        Konya'da tarihi gece!
        Konya'da tarihi gece!
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        "İmparator olmak istiyor"
        "İmparator olmak istiyor"
        "Pes" dedirten olay! Adliyedeki zabıt katibi çetenin lideri çıktı!
        "Pes" dedirten olay! Adliyedeki zabıt katibi çetenin lideri çıktı!
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        'Baba' dava
        'Baba' dava
        Küba'da ameliyat olacak
        Küba'da ameliyat olacak
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Batman'da kayınbiraderinin silahlı saldırısına uğrayan kişi öldü
        Batman'da kayınbiraderinin silahlı saldırısına uğrayan kişi öldü
        Eniştesini 13 yaşındaki yeğeninin gözü önünde öldürdü
        Eniştesini 13 yaşındaki yeğeninin gözü önünde öldürdü
        Batman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada, 8 kişi yaralandı
        Batman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada, 8 kişi yaralandı
        Batman'da otobüste tarihi eser ele geçirildi
        Batman'da otobüste tarihi eser ele geçirildi
        Batman Üniversitesinde "Uluslararası Bilişim Festivali" başladı
        Batman Üniversitesinde "Uluslararası Bilişim Festivali" başladı
        Batman'da depremde ağır hasar alan bina kontrollü yıkılıyor
        Batman'da depremde ağır hasar alan bina kontrollü yıkılıyor