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        Sason´da 43 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

        BATMAN´ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 10 köy ve 33 mezra yolu, ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 17:38 Güncelleme: 31.01.2024 - 17:40
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        Sason´da 43 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
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        BATMAN´ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 10 köy ve 33 mezra yolu, ulaşıma kapandı.

        Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçeye bağlı 10 köy ve 33 mezra yolu, ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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