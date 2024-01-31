Sason´da 43 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı BATMAN´ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 10 köy ve 33 mezra yolu, ulaşıma kapandı.

BATMAN´ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 10 köy ve 33 mezra yolu, ulaşıma kapandı.

Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçeye bağlı 10 köy ve 33 mezra yolu, ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.