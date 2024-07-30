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        Batman'da 4 kişinin öldüğü kaza kamerada (2)

        'KAZAYASEBEB OLAN İHMALLER YENİ DEĞİL'Batman'da hafif ticari aracın çarptığı Süleyman Oğuz (48) ile oğlu Sefa Oğuz (12), kardeşi İlyas Oğuz (40) ve onun oğlu Demhir Oğuz'un (4) hayatını kaybettiği kazayla ilgili Batman Emek ve Demokrasi platformu üyeleri, Atatürk Parkı'nda toplanarak basın açıklaması ve oturma eylemi düzenledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 20:30 Güncelleme: 30.07.2024 - 20:35
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        Batman'da 4 kişinin öldüğü kaza kamerada (2)
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        ‘KAZAYASEBEB OLAN İHMALLER YENİ DEĞİL’

        Batman'da hafif ticari aracın çarptığı Süleyman Oğuz (48) ile oğlu Sefa Oğuz (12), kardeşi İlyas Oğuz (40) ve onun oğlu Demhir Oğuz'un (4) hayatını kaybettiği kazayla ilgili Batman Emek ve Demokrasi platformu üyeleri, Atatürk Parkı’nda toplanarak basın açıklaması ve oturma eylemi düzenledi. Basın açıklamasına sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı. Burada basın açıklamasını okuyan Emrullah Şuvak, yoldaki çalışmaların tamamlanmamasının kazalara davetiye çıkardığını belirterek, “Batman-Beşiri yolu üzerinde eski çöplük kavşağı ile OSB kavşağı arasında bulunan yolda yaşanan ihmaller yüzünden yine canlarımızı aldı. Sıklıkla yaşanan kazalar nedeniyle ‘Ölüm yolu’ olarak bilinen yolda yapım çalışmaları bir türlü başlatılmamaktadır. 6 kilometrelik uzunluğa sahip yolda çalışma yapılmaması yetkililerin ihmalkarlığıdır. Batman-Beşiri yolu üzerinde 28 Temmuz akşamı yaşanan trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirmiş ve 2 kişide ağır yaralanmıştır. Kazaya sebebiyet veren ihmaller ne yazık ki yeni değil. Temennimiz bu kazanın son olmasıdır. Hemen hemen her gün kazaların yaşandığı yolda çalışmaların yapılmaması yeni kazalara davetiye çıkarmaktadır. Bundan bir yıl önce ihaleye çıkartılan yol neden yapılmamaktadır? Batman genelinde yol problemleri yaşanmakta ve uzun yıllar yaşanan eksiklikler giderilmemektedir. 6 kilometrelik uzunluğa sahip yolda refüj çalışmaları ile birlikte aydınlatma çalışmalarının hızlı bir şekilde yapılması gerekmektedir” dedi.

        ‘SORUMLULUKLAR YERİNE GETİRİLSİN’

        Yoldaki çalışmaların tamamlanmasını isteyen Şuvak, “Karayolları tarafından sinyalizasyon, ışıklandırma ve kavşak çözümleri ile yolun sağlıklı bir yapıya kavuşturulması yetkililerin sorumluluğundadır. Yetkili kurumların sorumluluklarını bir an önce yerine getirmesi gerekmektedir. İhale bitiş tarihini beklemek sorumluluktan kaçmaktır. İhaleyi alan firmanın sorumluluğunu hızlı bir şekilde yerine getirerek can sağlığı ve güvenliğini sağlayarak kamuoyunun kullanımına açması gerekmektedir. Kamuoyu tarafından ‘Ölüm yolu’ olarak bilinen bu yolda çözümsüzlükler daha kaç canımızı alacak? Kamuoyuna yapılacak en sağlıklı çalışma, yol aydınlatması ve refüj çalışmalarının bir an önce başlatılması olacaktır. Geçici ve günlük çözümlerle halkın sağlığı tehlikeye atılmaya devam edilmekte ve yaşanan kazalarda ne yazık ki canlarımızı kaybetmekteyiz. Kentin ulaşım gibi temel sorunlarını çözecek projelerin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Yetkilileri sorumluluklarının gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz. Kent kaderine terk edilemez” diye konuştu.

        Açıklama, oturma eyleminin ardından sonra erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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