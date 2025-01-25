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        Batman'da, 3'üncü kat balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti

        BATMAN'da, apartmanın 3'üncü katındaki dairenin balkonundan düşen Gülistan Yılmaz (53), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 20:26 Güncelleme: 25.01.2025 - 20:30
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        Batman'da, 3'üncü kat balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti
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        BATMAN’da, apartmanın 3’üncü katındaki dairenin balkonundan düşen Gülistan Yılmaz (53), hayatını kaybetti.

        Olay, akşam saatlerinde Aydınlıkevler Mahallesi’nde meydana geldi. Gülistan Yılmaz, 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairenin balkonundan, henüz bilinmeyen nedenle düştü. Yılmaz ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Yılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yılmaz’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Batman Asri Mezarlığı’nda defnedildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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