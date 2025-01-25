AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, İluh Mahallesi'ni ziyaret etti

Nasıroğlu, iletilen taleplerin yerine getirilmesi konusunda ilgili birimlerle iletişime geçti.

Aile fertleriyle görüşen Nasıroğlu, daha sonra Çetinkaya ailesinin evine konuk oldu.

Nasıroğlu, eşi Ayşe Nasıroğlu ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Seval Aksoy ile Kaya ailesini ziyaret etti.

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