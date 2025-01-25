AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, İluh Mahallesi'ni ziyaret etti
AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, İluh Mahallesi'nde ev ziyaretlerinde bulundu.
AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, İluh Mahallesi'nde ev ziyaretlerinde bulundu.
Nasıroğlu, eşi Ayşe Nasıroğlu ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Seval Aksoy ile Kaya ailesini ziyaret etti.
Aile fertleriyle görüşen Nasıroğlu, daha sonra Çetinkaya ailesinin evine konuk oldu.
Nasıroğlu, iletilen taleplerin yerine getirilmesi konusunda ilgili birimlerle iletişime geçti.
Ziyaretten memnuniyet duyan aileler, Nasıroğlu'na teşekkür etti.
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