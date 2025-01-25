Yaya geçidinde babasıyla karşıya geçerken minibüsün çarptığı kız çocuğu yaralandı
BATMAN'da, babasıyla birlikte yaya geçidinden karşıya geçerken minibüsün çarptığı E.
BATMAN’da, babasıyla birlikte yaya geçidinden karşıya geçerken minibüsün çarptığı E.Ç. (6) isimli kız çocuğu, yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Turgut Özal Bulvarı’nda meydana geldi. Babasıyla yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan E.Ç’ye, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. E.Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, minibüs sürücüsü ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.