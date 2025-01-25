Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Yaya geçidinde babasıyla karşıya geçerken minibüsün çarptığı kız çocuğu yaralandı

        BATMAN'da, babasıyla birlikte yaya geçidinden karşıya geçerken minibüsün çarptığı E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 13:50 Güncelleme: 25.01.2025 - 13:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaya geçidinde babasıyla karşıya geçerken minibüsün çarptığı kız çocuğu yaralandı
        ABONE OL

        BATMAN’da, babasıyla birlikte yaya geçidinden karşıya geçerken minibüsün çarptığı E.Ç. (6) isimli kız çocuğu, yaralandı.

        Kaza, saat 11.00 sıralarında Turgut Özal Bulvarı’nda meydana geldi. Babasıyla yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan E.Ç’ye, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. E.Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, minibüs sürücüsü ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028 ve 2029 seçimlerinde hedefimiz...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028 ve 2029 seçimlerinde hedefimiz...
        Konya'da çöken binada 2 kişi cansız bulundu!
        Konya'da çöken binada 2 kişi cansız bulundu!
        Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
        Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
        Hastanede katılım payı arttı
        Hastanede katılım payı arttı
        İşte Yusuf Akçiçek transferinin perde arkası!
        İşte Yusuf Akçiçek transferinin perde arkası!
        Gazze'de ikinci grup esir takasında pürüz çıktı
        Gazze'de ikinci grup esir takasında pürüz çıktı
        Günün CANLI yayınlanan maçları
        Günün CANLI yayınlanan maçları
        Teknedeki kadın sevgilisi çıktı!
        Teknedeki kadın sevgilisi çıktı!
        Lider Galatasaray, Konyaspor'u konuk edecek
        Lider Galatasaray, Konyaspor'u konuk edecek
        Havluları asmak için dışarı çıkan berbere kanlı pusu!
        Havluları asmak için dışarı çıkan berbere kanlı pusu!
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        İstanbul'da yaşandı! Başkasına benzetip öldürdüler!
        İstanbul'da yaşandı! Başkasına benzetip öldürdüler!
        Tanju Özcan: İtfaiye müdürü korkmuş olabilir
        Tanju Özcan: İtfaiye müdürü korkmuş olabilir
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Dijital platformlara inceleme
        Dijital platformlara inceleme
        Hayati öneme sahip kalp krizi belirtileri!
        Hayati öneme sahip kalp krizi belirtileri!
        Süper Lig'de imza şov!
        Süper Lig'de imza şov!
        Besinlerin ruh halinize etkilerini biliyor musunuz?
        Besinlerin ruh halinize etkilerini biliyor musunuz?
        Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?
        Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?
        En iyi 5 seri katil polisiyesi
        En iyi 5 seri katil polisiyesi

        Benzer Haberler

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, İluh Mahallesi'ni ziyaret et...
        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, İluh Mahallesi'ni ziyaret et...
        Batman'da 10 kaçak cep telefonu ele geçirildi
        Batman'da 10 kaçak cep telefonu ele geçirildi
        Batman'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
        Batman'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu fidan dikim etkinliğine katıldı
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu fidan dikim etkinliğine katıldı
        Batman'da 15 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Batman'da 15 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Batman Belediyesi Trafik Zabıta Denetim ekibi kuruldu
        Batman Belediyesi Trafik Zabıta Denetim ekibi kuruldu