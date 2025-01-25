Yaya geçidinde babasıyla karşıya geçerken minibüsün çarptığı kız çocuğu yaralandı

BATMAN’da, babasıyla birlikte yaya geçidinden karşıya geçerken minibüsün çarptığı E.Ç. (6) isimli kız çocuğu, yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Turgut Özal Bulvarı’nda meydana geldi. Babasıyla yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan E.Ç’ye, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. E.Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, minibüs sürücüsü ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.