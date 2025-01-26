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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan Miraç Kandili mesajı

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 11:36 Güncelleme: 26.01.2025 - 11:36
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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan Miraç Kandili mesajı
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        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        İmrak, mesajında, Miraç Kandili'ne erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        İmrak, şu ifadeleri kullandı:

        "Manevi ikram, ihsan ve müjdelerle dolu olduğuna inandığımız bu mübarek gecenin doğruluk ve dürüstlüğün, paylaşma ve dayanışmanın, barış ve kardeşlik içinde yaşama arzusunun pekişmesine vesile olması en büyük temennilerimizdendir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin mübarek Miraç Kandili'ni tebrik ediyorum. Bu mübarek ve anlamlı gecenin ilçemize, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum."

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