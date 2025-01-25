Batman'da "Dünya Kudüs Haftası" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

İsrail’in saldırıları arttıkça karşılarında daha güçlü bir dirençle karşılaştığını ifade eden Arı, “İnsanlık tarihinin en tüyler ürpertici soykırımlarından birine şahit olduk. Gazze’deki, Filistin’deki kardeşlerimizin, kadın ve çocukların gördükleri zulüm, çektikleri acı kelimelerle ifade edilemeyecek boyutta.” dedi.

Grup adına açıklama yapan Batman Düşünce ve İnanç Özgürlüğü Platformu Dönem Sözcüsü Cengiz Arı, Gazze’de büyük bir soykırım yaşandığını söyledi.

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